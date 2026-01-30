Deslindan a policías municipales de ataque a la GCE

Aunque este jueves informó que dos policías municipales de San Ciro de Acosta fueron los responsables de agredir a balazos a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rectificó al señalar que los agresores lograron escapar y posteriormente ser ubicados en el estado de Querétaro.

En tanto, a los dos oficiales locales correspondientes al director y subdirector de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), se les detuvo por alterar la escena del crimen y portar armas de fuego ajenas a las permitidas por la licencia colectiva.

Así lo reveló Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, quien expuso que luego de repeler la agresión los gendarmes estatales revisaron la camioneta tripulada por los delincuentes, dándose cuenta que resultaron lesionados de gravedad.

Ante ello, alertaron a hospitales públicos y privados sobre la presencia de personas lesionadas por arma de fuego. Fue así que se reportó el ingreso de un hombre herido en el Hospital General de Jalpan, en el estado de Querétaro.

Tras comunicarse con autoridades del vecino estado, se comprobó que se trataba del agresor. Así, la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió a poner en custodia al herido y al sujeto que lo llevó al nosocomio para recibir atención médica.

En cuanto a los policías municipales, complementó que el director de la DGSPM se acercó a la camioneta donde viajaban los criminales para sustraer algunos objetos, configurándose la alteración en flagrancia de la escena del crimen.

Aunado a ello, refirió que durante la revisión se detectaron un arma larga y una corta que no corresponden con la Licencia Oficial Colectiva (LOC), expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o las adquiridas por el municipio, es decir, son particulares.