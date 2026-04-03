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Seguridad

Despliegan 140 elementos estatales por Procesión del Silencio en SLP

Realizarán labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana

Por Redacción

Abril 03, 2026 01:36 p.m.
A
Despliegan 140 elementos estatales por Procesión del Silencio en SLP

San Luis Potosí.- Más de 140 elementos de la Guardia Civil Estatal serán desplegados este viernes en el Centro Histórico con motivo de la Procesión del Silencio, como parte de un operativo de seguridad para resguardar a asistentes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el dispositivo iniciará a partir de las 17:00 horas, con presencia en el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas.

Los elementos realizarán labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana durante el recorrido, considerado uno de los más representativos a nivel internacional.

Además del despliegue policial, las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir indicaciones, evitar portar objetos de valor y mantener especial atención en menores de edad y adultos mayores.

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El operativo busca mantener el orden durante el desarrollo de esta tradición religiosa, que cada año reúne a miles de personas en la capital potosina.

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