Destacan vigilancia y operativos en carreteras

A inicios del presente año, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal reforzó la presencia policial en tramos estratégicos y de mayor flujo vehicular, mediante patrullajes constantes y dispositivos preventivos en las carreteras de jurisdicción estatal, lo que permitió atender más de 150 acciones de auxilio vial e inhibir conductas de riesgo, informó su titular, Rafael Mendoza Salazar.

Destacó que la vigilancia permanente ha sido determinante para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, además que como parte de las labores operativas, el personal brindó apoyo directo en más de 120 asistencias relacionadas con fallas mecánicas, neumáticos dañados, falta de combustible y problemas de batería, reflejando la vocación de servicio y el trabajo de proximidad social que se desarrolla de manera continua en todo el estado.

De forma complementaria, se mantuvieron activos los operativos Carrusel, Rastreador y Bienvenido Paisano, así como ocho Puestos de Atención Ciudadana ubicados en las principales vías de comunicación y colindancias con entidades vecinas, donde se otorgó orientación vial, información preventiva y canalización oportuna a servicios de emergencia, beneficiando a cientos de usuarios diariamente.

Con estos resultados, la Guardia Civil Estatal, a través de su División Caminos, refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad vial, prevenir incidentes y garantizar traslados más seguros en las carreteras y caminos estatales de San Luis Potosí, finalizó Mendoza Salazar.

