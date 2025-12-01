Detectan 9 conductores ebrios en retenes de fin de semana

logo pulso
Por Rolando Morales

Diciembre 01, 2025 12:37 p.m.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina reportó que, durante el pasado fin de semana, el operativo Conducción Segura permitió identificar a nueve automovilistas que manejaban en estado de ebriedad en distintos puntos de revisión.

 El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que el dispositivo se aplicó de manera continua entre viernes, sábado y domingo, con el objetivo de evitar accidentes ocasionados por personas que circulan bajo los efectos del alcohol. 

Señaló que, conforme al protocolo vigente, en cada caso se solicitó la presencia de un familiar para resguardar al conductor y asegurar tanto su integridad como la de otros ciudadanos.

Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes

Desde la Comisión de Movilidad, Jacquelinn Jáuregui planteó mejorar la regulación de horarios

Villa Gutiérrez detalló que la mayoría de las personas detectadas eran hombres, mientras que un caso destacó debido a que, además de conducir en estado inconveniente, el automovilista portaba marihuana al momento de la inspección, motivo por el cual, fue puesto a disposición del Ministerio Público por la posesión del estupefaciente.

El secretario subrayó que este tipo de intervenciones buscan prevenir riesgos y reducir incidentes viales, y afirmó que el operativo "está dando buenos resultados" al permitir la detección temprana de conductores que representan un riesgo para la ciudadanía.

Además del balance del Conducción Segura, la SSPC informó que entre sábado y domingo fueron presentadas ante la Fiscalía 18 personas por diversos delitos. 

El funcionario destacó también una reducción superior al 5 por ciento en la incidencia de robo de vehículos entre octubre y noviembre, cifra confirmada en la más reciente reunión de la Mesa de Paz. 

De cara a la temporada decembrina, Villa Gutiérrez anunció que la corporación reforzará la coordinación con la Guardia Civil del Estado para implementar operativos conjuntos orientados a la prevención durante el pago de aguinaldos y las festividades navideñas.

