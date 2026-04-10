Detectan a individuo con "mota" en B. de Santiago

Oficiales de la Policía Municipal realizaron el aseguramiento de un hombre que fue encontrado en posesión de droga, durante patrullajes preventivos en el Barrio de Santiago.

Al patrullar sobre la calle 16 de Septiembre próximo a Avenida de la Paz, los agentes municipales detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta, transportando un tanque de gas de manera improvisada, acción que derivó en la caída del cilindro, por lo que los oficiales se aproximaron para auxiliar al motociclista.

En la intervención, el motociclista manifestó que llevaba el tanque a recargar, pero mostró una actitud evasiva y molesta por la presencia de los oficiales.

Ante este hecho, se le indicó una revisión preventiva de seguridad, encontrando que portaba entre sus pertenencias, una bolsa con marihuana que dio un peso aproximado de 12.9 gramos.

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Ante el probable hecho constitutivo de delito, los oficiales procedieron con la detención de José Antonio "N" de 46 años, quien fue informado del procedimiento legal así como de los derechos que le asiste la ley.

Finalmente, fue presentado a Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal.