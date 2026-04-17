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Seguridad

Detenidos en Villa de Reyes, relacionados con casos de alto impacto: SSPC

Habrían participado en asesinatos, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad, detalló Juárez Hernández

Por Pulso Online

Abril 17, 2026 12:51 p.m.
A
Detenidos en Villa de Reyes, relacionados con casos de alto impacto: SSPC

De las nueve personas detenidas este jueves en el municipio de Villa de Reyes, presuntamente integrantes de la delincuencia organizada, cinco estarían relacionadas con al menos tres tipos de ilícitos de alto impacto.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien complementó que dichas personas habrían participado en asesinatos, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad.

En entrevista, refirió que la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con las fuerzas federales, aprehendió en flagrancia a la agrupación delictiva con drogas y armamento, la cual se movilizaba en automóviles con reporte de robo.

Adujo que, derivado de la detención, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtendrá mayores datos para generar otras líneas de investigación, a fin de concluir las indagatorias ministeriales.

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"En Villa de Reyes nos fue muy bien. Se realizó un operativo con un buen contingente, traíamos muy buena información de inteligencia, se logró la detención de nueve personas de un grupo criminal", remató.

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