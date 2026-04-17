Rescatan zorrillo dentro de una vivienda en Villa de Pozos
Protección Civil resguardó al animal y lo liberó en su hábitat sin que se registraran incidentes
El día de ayer Elementos de Protección Civil de Villa de Pozos atendieron el reporte de un zorrillo que ingresó a una vivienda, logrando su rescate sin causar daño al ejemplar.
De acuerdo con la información oficial, el animal fue asegurado de manera segura por el personal de emergencia, evitando riesgos tanto para los habitantes del domicilio como para la fauna silvestre.
Posteriormente, el zorrillo fue liberado en su hábitat natural, donde podrá continuar su desarrollo sin afectaciones.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no manipular este tipo de animales y a reportar de inmediato su presencia a los cuerpos de emergencia, con el fin de garantizar su manejo adecuado.
