Detienen a 279 en una semana; aseguran droga, armas y vehículos robados

San Luis Potosí.– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal detuvo a 279 personas entre el 4 y el 10 de abril de 2026 por diversos presuntos delitos.

De ese total, 12 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que 267 quedaron ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Durante ese mismo periodo, la corporación estatal aseguró 22 kilogramos con 368 gramos de marihuana, 389 dosis de "cristal" y otras cantidades de sustancias ilícitas.

En materia de robo de vehículos, se localizaron 16 unidades con reporte vigente: 14 automotores o de carga y dos motocicletas.

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Asimismo, en operativos desplegados en las cuatro regiones del estado, se aseguraron seis armas largas, un arma corta, tres armas artesanales conocidas como "cachimbas", cinco cargadores, mil 702 cartuchos útiles, además de armas prohibidas y 59 artefactos ponchallantas.

La dependencia estatal sostuvo que estos resultados forman parte del reforzamiento operativo en los 59 municipios, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad en la entidad.