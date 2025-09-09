Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”
Se les detectó con droga a bordo de vehículos en distintos municipios
Cuatro presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintos municipios de la entidad, les incautaron decenas de dosis y se les puso a disposición de las autoridades respectivas.
El primer hecho ocurrió en el municipio de Soledad, donde Alejandra “N” de 30 años y Óscar “N” de 35 años, fueron sorprendidos con 15 dosis de cocaína y un vehículo modelo 1994, en el que se desplazaban.
La pareja fue detectada cuando circulaban a bordo del vehículo en forma sospechosa y se le marcó el alto para una revisión, encontrando en el interior el enervente.
A su vez, en el interior del Estado, durante los operativos en el municipio de San Vicente Tancuayalab, agentes de la GCE detuvieron a Osiris “N” de 26 años y a Lizeth “N” de 20 años, luego de asegurarles 35 dosis de cristal, dos bolsas con marihuana, 15 cigarros de este enervante y una camioneta tipo Panel, en el que se desplazaban.
Al igual que la anterior, esta pareja también circulaba a bordo de un vehículo y ser detectada por los policías estatales, se procedió a su arresto.
