Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”

Cuatro presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintos municipios de la entidad, les incautaron decenas de dosis y se les puso a disposición de las autoridades respectivas.

El primer hecho ocurrió en el municipio de Soledad, donde Alejandra “N” de 30 años y Óscar “N” de 35 años, fueron sorprendidos con 15 dosis de cocaína y un vehículo modelo 1994, en el que se desplazaban.

La pareja fue detectada cuando circulaban a bordo del vehículo en forma sospechosa y se le marcó el alto para una revisión, encontrando en el interior el enervente.

A su vez, en el interior del Estado, durante los operativos en el municipio de San Vicente Tancuayalab, agentes de la GCE detuvieron a Osiris “N” de 26 años y a Lizeth “N” de 20 años, luego de asegurarles 35 dosis de cristal, dos bolsas con marihuana, 15 cigarros de este enervante y una camioneta tipo Panel, en el que se desplazaban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al igual que la anterior, esta pareja también circulaba a bordo de un vehículo y ser detectada por los policías estatales, se procedió a su arresto.