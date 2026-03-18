Detienen a dos personas en Tamazunchale con droga y efectivo
Aseguran 69 bolsas de marihuana y 60 dosis de cristal
Dos personas fueron detenidas en el municipio de Tamazunchale por su probable participación en actividades relacionadas con narcomenudeo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).
De acuerdo con lo expuesto durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, a los detenidos se les aseguraron 69 bolsas con hierba seca con características de la marihuana, 60 dosis de "cristal", mil 500 pesos en efectivo y una libreta con nombres y anotaciones.
La dependencia señaló que estas acciones forman parte de operativos realizados en distintas regiones del estado para la atención de delitos contra la salud.
El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, indicó —según lo informado— que los operativos se mantienen de manera permanente.
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