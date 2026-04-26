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Detienen a dos por droga y armas en operativos en SLP

Operativos en capital y Ahualulco

Por Redacción

Abril 26, 2026 06:09 p.m.
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Detienen a dos por droga y armas en operativos en SLP

Dos personas fueron detenidas en distintos operativos de la Guardia Civil Estatal en San Luis Potosí, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

De acuerdo con información oficial, una de las detenciones ocurrió en la colonia Tierra Blanca, en la capital, donde fue asegurado Brian Alejandro "N", de 19 años. En el lugar, elementos estatales le decomisaron dosis de marihuana, un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador y una motocicleta.

En un segundo hecho, en el municipio de Ahualulco, fue detenido Emilio "N", de 54 años, quien presuntamente portaba un arma de fuego, un cargador desabastecido, dosis de la droga conocida como "cristal" y un vehículo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación legal.

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