Detienen a hombre por irrumpir y agredir a su ex pareja en Satélite
El ataque ocurrió la tarde del domingo; la víctima temió por su integridad y la de sus hijos
Elementos de la Guardia Municipal atendieron un reporte de violencia familiar la tarde del domingo en la colonia Satélite, al sur de la capital potosina, tras el llamado de auxilio de una mujer que denunció haber sido agredida por su ex pareja.
Guardia Municipal responde a violencia familiar en colonia Satélite
De acuerdo con la información oficial, el sujeto, de 27 años de edad, ingresó por la fuerza al domicilio de la víctima, donde además de sustraer diversos objetos, la agredió físicamente.
Caso quedó a disposición de autoridades para deslinde de responsabilidades
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La mujer solicitó apoyo al temer por su integridad y la de sus hijos, lo que movilizó a oficiales adscritos a la jefatura regional sur.
El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
no te pierdas estas noticias
Detienen a hombre por irrumpir y agredir a su ex pareja en Satélite
Redacción
El ataque ocurrió la tarde del domingo; la víctima temió por su integridad y la de sus hijos
40 detenidos en 24 horas en operativos de la Guardia Civil Estatal
Redacción
Aseguran droga, un arma y recuperan seis vehículos en acciones en las cuatro regiones
Choque y volcadura en el México-Laredo deja un lesionado
Huasteca Hoy
Impacto entre camioneta y auto termina con unidad volcada; adulto mayor resulta con golpes leves