Detienen a hombre por irrumpir y agredir a su ex pareja en Satélite

Elementos de la Guardia Municipal atendieron un reporte de violencia familiar la tarde del domingo en la colonia Satélite, al sur de la capital potosina, tras el llamado de auxilio de una mujer que denunció haber sido agredida por su ex pareja.

Guardia Municipal responde a violencia familiar en colonia Satélite

De acuerdo con la información oficial, el sujeto, de 27 años de edad, ingresó por la fuerza al domicilio de la víctima, donde además de sustraer diversos objetos, la agredió físicamente.

Caso quedó a disposición de autoridades para deslinde de responsabilidades

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mujer solicitó apoyo al temer por su integridad y la de sus hijos, lo que movilizó a oficiales adscritos a la jefatura regional sur.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.