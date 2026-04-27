Reynosa bajo fuego: bloqueos, balaceras y caos en calles

"No salgan", fue el llamado generalizado en redes sociales, tras una serie de bloqueos, quema de neumáticos, ponchallantas y balacera registrados en diversos sectores de Reynosa, Tamaulipas.

Al inicio, se reportó que sujetos armados derribaban a balazos las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C5). Estos hechos, se reportaron en varias colonias como Las Fuentes sección Lomas, Ribereña, Vicente Guerrero, Valle Alto, Hacienda Las Fuentes y las Cumbres.

Posteriormente se reportó quema de llantas en el bulevar Morelos, una de las arterias principales de la ciudad y que conecta con las carreteras a Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria. La quema de neumáticos se registró también en la carretera Ribereña y la entrada a Miguel Alemán.

Se alertó también que sujetos armados estaban despojando de sus vehículos a algunos ciudadanos a fin de bloquear arterias como el bulevar Morelos.

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La presencia de hombres armados se denunció en el bulevar Hidalgo justo en la salida a la carretera Reynosa-Monterrey. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer por medio de sus redes sociales que las autoridades atendieron el reporte de bloqueo de vialidad en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en Miguel Alemán, así como llamados de emergencia en distintos puntos de Reynosa.

"Se recomienda precaución, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades", pidió la dependencia. Ciudadanos reportaron además el incendio de un taller mecánico en la colonia San Ricardo donde se tienen unidades de la Guardia Estatal en reparación.