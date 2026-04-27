Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial

Un vehículo volcó la mañana de este lunes sobre la lateral de la carretera 57, en la Zona Industrial de San Luis Potosí, lo que dejó a una persona lesionada y daños materiales.

El accidente ocurrió entre los ejes 114 y 116, donde el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes brindaron atención al conductor, que logró salir por su propio pie y presentó únicamente lesiones menores.

La zona registró afectaciones al tránsito mientras se realizaban las labores de atención y retiro del vehículo. Autoridades pidieron a los automovilistas manejar con precaución en ese tramo.

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