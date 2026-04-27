logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial

Un conductor resultó con lesiones leves tras el accidente entre los ejes 114 y 116

Por Redacción

Abril 27, 2026 08:30 a.m.
A
Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial

Un vehículo volcó la mañana de este lunes sobre la lateral de la carretera 57, en la Zona Industrial de San Luis Potosí, lo que dejó a una persona lesionada y daños materiales.

El accidente ocurrió entre los ejes 114 y 116, donde el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes brindaron atención al conductor, que logró salir por su propio pie y presentó únicamente lesiones menores.

La zona registró afectaciones al tránsito mientras se realizaban las labores de atención y retiro del vehículo. Autoridades pidieron a los automovilistas manejar con precaución en ese tramo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial
Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial

Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial

SLP

Redacción

Un conductor resultó con lesiones leves tras el accidente entre los ejes 114 y 116

Tráfico carga la ciudad desde temprano en SLP
Tráfico carga la ciudad desde temprano en SLP

Tráfico carga la ciudad desde temprano en SLP

SLP

El Universal

Carretera 57, Salvador Nava y zona Centro registran mayor afluencia

Ejecutan a funcionario municipal en taquería de Tamuín
Ejecutan a funcionario municipal en taquería de Tamuín

Ejecutan a funcionario municipal en taquería de Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

El gestor Alfredo Villanueva Pérez fue asesinado a balazos; desplegaron operativo en la colonia Hidalgo

Tráiler embiste a auto y lo saca del camino
Tráiler embiste a auto y lo saca del camino

Tráiler embiste a auto y lo saca del camino

SLP

Redacción