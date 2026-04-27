Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial
Un conductor resultó con lesiones leves tras el accidente entre los ejes 114 y 116
Un vehículo volcó la mañana de este lunes sobre la lateral de la carretera 57, en la Zona Industrial de San Luis Potosí, lo que dejó a una persona lesionada y daños materiales.
El accidente ocurrió entre los ejes 114 y 116, donde el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes brindaron atención al conductor, que logró salir por su propio pie y presentó únicamente lesiones menores.
La zona registró afectaciones al tránsito mientras se realizaban las labores de atención y retiro del vehículo. Autoridades pidieron a los automovilistas manejar con precaución en ese tramo.
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Redacción
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