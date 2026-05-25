Detienen a más de 200 durante este mes
La Guardia Civil Estatal (GCE) informó la detención de 248 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, del 16 al 22 de mayo del presente año.
Tres personas fueron puestas a disposición de autoridades federales y las 245 más ante la Fiscalía General del Estado, además de que se logró la localización de 32 unidades con reporte de robo, entre ellas 22 vehículos y 10 motocicletas.
Dentro de los aseguramientos realizados por la corporación estatal, se decomisaron tres kilos 957 gramos de marihuana, dosis de metanfetaminas, de cocaína y pastillas psicotrópicas, así como dos inhibidores de señal y dos cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas para actividades ilícitas.
Como parte de los operativos, también se aseguraron siete armas prohibidas y 80 artefactos conocidos como "ponchallantas", mismos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
