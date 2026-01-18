logo pulso
Detienen a sujeto por robo a tiendas de conveniencia

Por Redacción

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
Detienen a sujeto por robo a tiendas de conveniencia

Por su probable participación en el delito de robo calificado, Jaziel "N" fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada de Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, se estableció la probable intervención del imputado en hechos constitutivos de delito en agravio de diversas tiendas de conveniencia, ubicadas en la zona metropolitana de la entidad.

Con la integración de la carpeta de investigación correspondiente y tras el análisis de los datos de prueba, personal de la Fiscalía obtuvo de un Juez de control el mandato judicial para la captura del señalado.

Posteriormente, elementos de la PDI implementaron labores de localización, logrando ubicar a Jaziel "N" en la Delegación La Pila, en la capital potosina. Conforme a los protocolos legales, se le notificó el motivo de su detención y se le hicieron saber sus derechos constitucionales.

El imputado fue sometido a una valoración médica y posteriormente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal.

Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado
SLP

Redacción

La Fiscalía lo capturó por un homicidio ocurrido en 2023.

Mueren 2 hermanos en terrible accidente
SLP

Redacción

El auto en que viajaban chocó contra un taxi y luego volcó en la carretera a México

Procesan a individuo por homicidio culposo
SLP

Redacción

En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos
SLP

Redacción

Operaban especialmente en tiendas de la Bodega Aurrerá, en Soledad