Detienen a sujeto por robo a tiendas de conveniencia

Por su probable participación en el delito de robo calificado, Jaziel "N" fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada de Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, se estableció la probable intervención del imputado en hechos constitutivos de delito en agravio de diversas tiendas de conveniencia, ubicadas en la zona metropolitana de la entidad.

Con la integración de la carpeta de investigación correspondiente y tras el análisis de los datos de prueba, personal de la Fiscalía obtuvo de un Juez de control el mandato judicial para la captura del señalado.

Posteriormente, elementos de la PDI implementaron labores de localización, logrando ubicar a Jaziel "N" en la Delegación La Pila, en la capital potosina. Conforme a los protocolos legales, se le notificó el motivo de su detención y se le hicieron saber sus derechos constitucionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El imputado fue sometido a una valoración médica y posteriormente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal.