Detienen a tres con "ponchallantas" en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Tres hombres fueron detenidos en un operativo de la Guardia Civil Estatal, al ser sorprendidos en posesión de 'ponchallantas'.

Se trata de Lázaro "N" y Christian "N", ambos de 30 años de edad, así como Elías "N", de 21 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fuentes oficiales informaron que el pasado lunes, los elementos de la Guardia Civil Estatal realizaban un operativo en las inmediaciones del ejido La Calera.

En ese lugar detectaron a los tres sujetos y, tras efectuarles una inspección de seguridad, presuntamente les aseguraron 17 objetos metálicos conocidos como 'ponchallantas', además de tres dosis de metanfetamina ("cristal").

Por este motivo fueron trasladados ante la autoridad correspondiente, que en las próximas horas definirá su situación jurídica.