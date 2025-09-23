Ladrón robaba dulces en tienda Walmart

En atención a un reporte, agentes municipales de la capital efectuaron la detención de un sujeto señalado de robo en la tienda Walmart de la carretera a México, al ser sorprendido con mercancía al interior de una mochila que portaba.

Oficiales de la Guardia Municipal recibieron un reporte de robo a comercio en proceso, por lo que se requería su intervención en la tienda comercial con razón social Walmart ubicada en la carretera a México y calle Roma de la colonia Providencia.

Al llegar al lugar, personal de seguridad informó que un hombre había salido de la tienda cargando una mochila con mercancía que no presentó en el área de cajas. Los agentes municipales ubicaron al individuo. quien comenzó a correr para evitar ser detenido, sin lograr su objetivo.

Una vez asegurado, se realizó la revisión de seguridad, encontrándole 10 bolsas de dulces al interior de la mochila, todo con un valor aproximado de 1 mil pesos.

A petición del personal de la tienda, se realizó la detención de Miguel Ángel “N” de 32 años, quien fue trasladado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.