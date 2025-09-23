En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas

En dos semanas, del 8 al 21 de septiembre, la Fiscalía General del Estado logró la localización de 34 personas, entre hombres, mujeres, adolescentes, infantes y bebés, que en su momento fueron reportados como no localizados, activándose de manera inmediata los mecanismos de fichas de búsqueda con los que cuenta la institución.

Estos resultados derivan del trabajo coordinado entre la Fiscalía potosina, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y los tres órdenes de gobierno, los cuales se apegan a los protocolos permanentes de búsqueda.

Dentro de las labores, se concluyeron cinco Alertas Ámber; en ellas se buscaba a tres adolescentes, un infante y un bebé, mismos que, posterior a su localización fueron reintegrados con sus familias.

De igual forma, el resto de personas ubicadas son 12 hombres, cinco mujeres adultos, además de otros adolescentes e infantes, en distintos municipios de la entidad, entre los que destaca la capital de San Luis Potosí, Villa de Pozos, El Naranjo, Matehuala, Tamazunchale, Ciudad Valles, Ciudad Fernández, Soledad de Graciano Sánchez y Xilitla.

Finalmente, la institución de procuración de justicia continúa exhortando a la ciudadanía a presentar los reportes de desaparición de manera inmediata, ya que esto facilita las labores de campo que derivan en resultados positivos.