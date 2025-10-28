Tres muertos, deja accidente en la rúa Rioverde-Valles

RIOVERDE.- Un desigual choque registrado en la carretera Rioverde-Valles, dejó como saldo tres personas muertas y cuantiosos daños materiales, un carro se impactó por alcance contra un tráiler a la altura del kilómetro 125.

Fue la madrugada de este lunes, cuando un automóvil Volkswagen Jetta color blanco, con placas de Tamaulipas, se desplazaba por la carretera referida.

Fue en el kilómetro 125, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así se estrelló de frente contra el remolque tipo plataforma de un tráiler, que en esos momentos se desplazaba por ahí.

A causa del impacto el auto acabó destrozado de la parte frontal y ahí viajaban dos mujeres y un hombre, los cuales perdieron la vida en el acto y cuando llegaron los paramédicos a prestarles auxilio ya nada se podía hacer.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar los bomberos de Rioverde en la unidad M5, los cuales se dieron a la tarea de realizar el rescate de lo cuerpos, que quedaron prensados dentro del vehículo.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron enviados al Semele de Rioverde en donde sería entregados a los familiares una vez que acudieran a reclamarlos.

Elementos policiales tomaron conocimiento del accidente y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión en tanto que el caso se turnó ante el Ministerio Público en donde ser realizarían las diligencias legales, por ahora se ignora si el conductor sería presentado ante esa autoridad o se retiró del lugar del accidente.