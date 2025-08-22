logo pulso
Por violación a menor, aprehenden a depravado

Por Redacción

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
Mediante un operativo, elementos de la Policía de Investigación lograron ejecutar una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, señalado por violación agravada en concurso real con abuso sexual calificado, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

La captura del imputado se deriva de una denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, por hechos acontecidos entre enero y marzo del presente año, cuando el señalado presumiblemente aprovechó momentos a solas con la víctima, una persona menor de edad de identidad reservada, a quien agredió sexualmente, consumando los delitos mencionados.

Por lo tanto, personal litigador de la FGE aperturó una carpeta de investigación, en la cual se recabaron datos de prueba y, una vez judicializada, fue presentada ante la autoridad judicial, quien aprobó la solicitud de la orden de aprehensión en contra de Juan “N”.

Al contar con el ordenamiento judicial, personal de la PDI inició la búsqueda del probable responsable, siendo localizado en calles de la localidad Los García, en el municipio de San Luis Potosí.

En el momento de su aseguramiento, personal de FGE informó debidamente al imputado sobre el mandamiento judicial que obra en su contra, así como de los derechos que le asisten. 

Asimismo, fue trasladado a una valoración médica y, posteriormente, internado en un Centro Estatal de Reinserción Social, donde estará a la espera de su audiencia inicial.

