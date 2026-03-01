logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

El sujeto golpeó y mordió a un oficial; vecinos intervinieron y la situación escaló.

Por Redacción

Marzo 01, 2026 11:32 a.m.
A
Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, un hombre que aparentaba estar en estado de ebriedad habría sido abandonado por sus acompañantes cuando arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal a la colonia Villa Alborada, ubicada en el municipio de San Luis Potosí capital.

En las publicaciones que acompañan un video de lo sucedido, se afirma que el sujeto sería llevado ante el juez cívico por una falta administrativa. No obstante, testigos citados en esos reportes aseguran que el hombre se resistió de forma violenta, al grado de golpear y presuntamente morder a un oficial, en un intento por evitar su detención.

Minutos después, según esas mismas versiones, varias personas llegaron al sitio y habrían agredido a los policías con palos y piedras, lo que derivó en un altercado. En el intercambio, un elemento resultó lesionado en la cabeza y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no hay un posicionamiento oficial detallado que confirme o precise la secuencia de los hechos, el número de personas involucradas ni si hubo detenidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

El suceso se registro la madrugada de este domingo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada
Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

SLP

Redacción

El sujeto golpeó y mordió a un oficial; vecinos intervinieron y la situación escaló.

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado
Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

SLP

Redacción

Se impactó contra el muro y resultó lesionado.

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas
Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

SLP

Redacción

El suceso se registro la madrugada de este domingo

Se registra incendio en terreno en Los Limones
Se registra incendio en terreno en Los Limones

Se registra incendio en terreno en Los Limones

SLP

Redacción

Las llamas cobraron grandes dimensiones ante la basura que ahí se almacenaba