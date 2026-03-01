Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, un hombre que aparentaba estar en estado de ebriedad habría sido abandonado por sus acompañantes cuando arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal a la colonia Villa Alborada, ubicada en el municipio de San Luis Potosí capital.

En las publicaciones que acompañan un video de lo sucedido, se afirma que el sujeto sería llevado ante el juez cívico por una falta administrativa. No obstante, testigos citados en esos reportes aseguran que el hombre se resistió de forma violenta, al grado de golpear y presuntamente morder a un oficial, en un intento por evitar su detención.

Minutos después, según esas mismas versiones, varias personas llegaron al sitio y habrían agredido a los policías con palos y piedras, lo que derivó en un altercado. En el intercambio, un elemento resultó lesionado en la cabeza y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no hay un posicionamiento oficial detallado que confirme o precise la secuencia de los hechos, el número de personas involucradas ni si hubo detenidos.

