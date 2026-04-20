logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En conflicto vial, detienen a sujeto con arma, "cristal", celulares y efectivo

El incidente ocurrió en Rutilo Torres y calle Piscis, sin personas lesionadas

Por Pulso Online

Abril 20, 2026 11:27 a.m.
A
En conflicto vial, detienen a sujeto con arma, cristal, celulares y efectivo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la Policía Vial detuvo a un hombre tras detonar un arma de fuego durante un conflicto vial en el fraccionamiento Capricornio.

Los agentes de vialidad lograron asegurar el arma, así como droga y otros objetos que portaba el implicado dentro de su vehículo.

Los oficiales atendieron un reporte de un hecho de tránsito ocurrido en Rutilo Torres y la calle Piscis, donde el hombre habría detonado un arma de fuego.

Con una intervención coordinada y el cierre momentáneo de circulación, los agentes de Policía Vial evitaron que el conductor de 37 años continuara su trayecto, logrando su aseguramiento bajo el puente de la avenida Salvador Nava.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el hecho no se registraron personas lesionadas, pero en la inspección preventiva del vehículo fueron localizados y asegurados un arma de fuego abastecida, cartuchos útiles, 17 gramos de "cristal", 8 gramos de marihuana, así como 21 equipos de telefonía móvil, una computadora portátil y dinero en efectivo.

LEA TAMBIÉN

Cae diablero de Abastos con 30 dosis de "cristal"

Rigoberto N fue trasladado para certificación médica y la droga fue embalada con un peso aproximado de 38 gramos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En conflicto vial, detienen a sujeto con arma, cristal, celulares y efectivo
En conflicto vial, detienen a sujeto con arma, cristal, celulares y efectivo

En conflicto vial, detienen a sujeto con arma, "cristal", celulares y efectivo

SLP

Pulso Online

El incidente ocurrió en Rutilo Torres y calle Piscis, sin personas lesionadas

Actualizan reporte de cierres y encharcamientos en la capital
Actualizan reporte de cierres y encharcamientos en la capital

Actualizan reporte de cierres y encharcamientos en la capital

SLP

Pulso Online

Al momento, el único cierre total es el bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita)

GCE reporta 29 detenidos y decomiso de drogas en operativos
GCE reporta 29 detenidos y decomiso de drogas en operativos

GCE reporta 29 detenidos y decomiso de drogas en operativos

SLP

Redacción

Detenidos y droga asegurada

Atienden a menor, posible víctima de violencia sexual
Atienden a menor, posible víctima de violencia sexual

Atienden a menor, posible víctima de violencia sexual

SLP

Redacción