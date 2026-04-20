En conflicto vial, detienen a sujeto con arma, "cristal", celulares y efectivo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la Policía Vial detuvo a un hombre tras detonar un arma de fuego durante un conflicto vial en el fraccionamiento Capricornio.

Los agentes de vialidad lograron asegurar el arma, así como droga y otros objetos que portaba el implicado dentro de su vehículo.

Los oficiales atendieron un reporte de un hecho de tránsito ocurrido en Rutilo Torres y la calle Piscis, donde el hombre habría detonado un arma de fuego.

Con una intervención coordinada y el cierre momentáneo de circulación, los agentes de Policía Vial evitaron que el conductor de 37 años continuara su trayecto, logrando su aseguramiento bajo el puente de la avenida Salvador Nava.

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En el hecho no se registraron personas lesionadas, pero en la inspección preventiva del vehículo fueron localizados y asegurados un arma de fuego abastecida, cartuchos útiles, 17 gramos de "cristal", 8 gramos de marihuana, así como 21 equipos de telefonía móvil, una computadora portátil y dinero en efectivo.