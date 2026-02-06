En dos feminicidios, esposos, los responsables: SGG (Video)
Uno de los presuntos fue detenido y el otro está prófugo, precisó Torres Sánchez
En el feminicidio cometido este jueves en la colonia capitalina Las Flores ya se tiene detenido al presunto asesino, mientras que, en el asesinato de otra mujer perpetrado en el municipio de Villa de Reyes, ya se encuentra identificado al probable criminal.
Así lo informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG), quien refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las causas penales bajo el protocolo de feminicidio, determinándose que, en ambas investigaciones existieron motivos de género.
El funcionario estatal exteriorizó que, en el caso de la capital, el esposo de la occisa, Luis Adrián "N", fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, cuyo presunto indiciado será presentado en las próximas horas ante el juez de Control para definir su situación jurídica.
Torres Sánchez afirmó que el primer respondiente en este feminicidio correspondió a la Guardia Civil Estatal (GCE), sin embargo, la Guardia Municipal capitalina fue la corporación que actuó inicialmente.
En tanto, en el segundo asesinato donde una mujer fue localizada sin vida en dicha municipalidad, la Policía de Investigación (PDI) ya logró identificar al presunto feminicida, tratándose también de su esposo, complementó.
En este caso registrado ayer, una mujer de aproximadamente 35 años de edad, fue encontrada asesinada a golpes en un domicilio de la comunidad de El Pardo, y por ahora se desconoce el paradero del agresor.
