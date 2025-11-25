logo pulso
Suman cuatro feminicidios en 2025: FGE

Uno de los casos aún es analizado para ver si se confirma la violencia de género

Por Samuel Moreno

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Suman cuatro feminicidios en 2025: FGE

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó que la entidad registra cuatro feminicidios en lo que va del año. De acuerdo con la fiscal general, Manuela García Cázares, uno de estos casos permanece en análisis para determinar si cumple con los criterios legales de violencia de género.

Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP

El memorial vivo busca generar conciencia sobre feminicidio en San Luis Potosí y México.

La dependencia detalló que, además, se contabilizan seis muertes violentas de mujeres, cifra que integra los feminicidios ya confirmados.

Pese al comportamiento de estos indicadores, la titular de la Fiscalía subrayó que se ha observado un aumento en las denuncias presentadas por mujeres víctimas de agresiones.

García Cázares atribuyó este cambio a las reformas que eliminaron la posibilidad de otorgar perdón en delitos de violencia familiar, una medida que —dijo— ha reducido la presión sobre las víctimas y ha impedido que los agresores regresen sin consecuencias a sus hogares.

"Hoy las mujeres se sienten con mayor respaldo institucional; antes muchas decidían guardar silencio", señaló.

