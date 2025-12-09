En noviembre, obtuvo FGR 16 sentencias abreviadas

La FGR, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, obtuvo un total de 16 personas sentenciadas en procedimiento abreviado durante el mes de noviembre.

En total, se obtuvo la vinculación a proceso de 23 imputados en 17 asuntos por diversos delitos federales y se logró la judicialización de 22 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros. Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por personal de la Policía Federal Ministerial, se cumplieron 273 mandamientos ministeriales. Por cuanto hace al abatimiento de los mandamientos judiciales, se cumplieron dos.

Personal pericial de la Institución llevó a cabo 490 intervenciones a través de sus diversas especialidades, entre las que destacan: medicina forense, balística, fotografía, criminalística, lofoscopía forense, psicología, química, valuación, informática y telecomunicaciones.

Se realizó un evento para la incineración, destrucción y destino final de diversos objetos de delito, donde destaca la quema de 89 kilos de marihuana, 17 gramos 200 miligramos de cocaína, un kilo 377 gramos de cristal y 73 unidades de diversos psicotrópicos.

