En operativo, cae 'narcotaxista' en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Policías de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a un taxista que traía varias dosis de droga.

Javier "N" de 41 años de edad, fue detenido dentro de un operativo de seguridad y vigilancia, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Mencionó además que el sujeto es señalado como probable generador de violencia en la zona.

Javier "N" de 41 años, viajaba a bordo de un taxi, y al efectuarle una revisión, los oficiales localizaron 20 dosis de cocaina y, según el informe oficial, el hombre intentó sobornar a los elementos ofreciéndoles dos mil 350 pesos para evitar su arresto, por eso además de posesión de droga en su modalidad de narcomenudeo, también fue acusado de cohecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que tendrá que resolver su situación en próximas horas.