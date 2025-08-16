Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

Un hombre señalado por el deceso de una persona en la capital potosina, fue asegurado por elementos de la Policía de Investigación, tras labores realizadas por la Fiscalía General del Estado.

Se trata de Efraín “N”, identificado como responsable de herir a la víctima con un polín y una piedra, luego de una discusión en un domicilio del fraccionamiento Santuario, el 12 de mayo de 2024.

La Fiscalía integró las indagatorias y, al obtener datos de prueba, dirigió las acciones penales en contra del señalado. Con ello, esta persona fue requerida por un Juez de Control mediante una orden de aprehensión. Personal de la PDI cumplimentó el oficio e inició la búsqueda del sujeto, hasta capturarlo en la colonia Satélite de la ciudad capital.

Efraín “N” enfrentará su proceso penal por homicidio simple intencional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí