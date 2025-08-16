logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

Un hombre señalado por el deceso de una persona en la capital potosina, fue asegurado por elementos de la Policía de Investigación, tras labores realizadas por la Fiscalía General del Estado.

Se trata de Efraín “N”, identificado como responsable de herir a la víctima con un polín y una piedra, luego de una discusión en un domicilio del fraccionamiento Santuario, el 12 de mayo de 2024.

La Fiscalía integró las indagatorias y, al obtener datos de prueba, dirigió las acciones penales en contra del señalado. Con ello, esta persona fue requerida por un Juez de Control mediante una orden de aprehensión. Personal de la PDI cumplimentó el oficio e inició la búsqueda del sujeto, hasta capturarlo en la colonia Satélite de la ciudad capital.

Efraín “N” enfrentará su proceso penal por homicidio simple intencional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal
Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

SLP

Redacción

Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial
Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial

Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial

SLP

Redacción

El chofer intentó ganarle el paso en las vías, pero no pudo y sobrevino el percance

Capturan a revendedor en la Fenapo
Capturan a revendedor en la Fenapo

Capturan a revendedor en la Fenapo

SLP

Redacción

Traía boletos para el Palenque y alertó a otros cómplices por medio de frecuencia

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte
Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

SLP

Redacción