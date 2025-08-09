Encuentran sin vida a hombre de tercera edad en rancho de La Calera
El hallazgo se produjo en el rancho del ejido La Calera, donde José González fue encontrado sin vida por su hijo
CIUDAD VALLES.- Un hombre de la tercera edad fue en encontrado sin vida en un rancho del ejido La Calera; se presume sufrió un infarto.
El infortunado fue identificado como José González, quien vive en esa misma zona y lo encontró uno de sus hijos, durante la tarde del viernes pasado.
Fuentes oficiales informaron que José salió desde temprano al rancho en mención, que se ubica en el camino que va de La Calera hacia los ejidos El Detalle y El Gritadero, a unos 20 kilómetros al sur de la zona urbana.
Pero como no volvía a casa, su hijo fue a buscarlo, y lo halló tirado junto a la camioneta, dentro de la propiedad.
Luego de reportar la situación al Sistema de Emergencias 911, arribaron policías, así como personal de la Fiscalía General del Estado. El cuerpo no tenía huellas, y se estableció que falleció por causas naturales.
