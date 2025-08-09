logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Encuentran sin vida a hombre de tercera edad en rancho de La Calera

El hallazgo se produjo en el rancho del ejido La Calera, donde José González fue encontrado sin vida por su hijo

Por Huasteca Hoy

Agosto 09, 2025 12:15 p.m.
A
Encuentran sin vida a hombre de tercera edad en rancho de La Calera

CIUDAD VALLES.- Un hombre de la tercera edad fue en encontrado sin vida en un rancho del ejido La Calera; se presume sufrió un infarto.

El infortunado fue identificado como José González, quien vive en esa misma zona y lo encontró uno de sus hijos, durante la tarde del viernes pasado.

Fuentes oficiales informaron que José salió desde temprano al rancho en mención, que se ubica en el camino que va de La Calera hacia los ejidos El Detalle y El Gritadero, a unos 20 kilómetros al sur de la zona urbana.

Pero como no volvía a casa, su hijo fue a buscarlo, y lo halló tirado junto a la camioneta, dentro de la propiedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de reportar la situación al Sistema de Emergencias 911, arribaron policías, así como personal de la Fiscalía General del Estado. El cuerpo no tenía huellas, y se estableció que falleció por causas naturales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Encuentran sin vida a hombre de tercera edad en rancho de La Calera
Encuentran sin vida a hombre de tercera edad en rancho de La Calera

Encuentran sin vida a hombre de tercera edad en rancho de La Calera

SLP

Huasteca Hoy

El hallazgo se produjo en el rancho del ejido La Calera, donde José González fue encontrado sin vida por su hijo

Individuo quiso robar espejos para su moto
Individuo quiso robar espejos para su moto

Individuo quiso robar espejos para su moto

SLP

Redacción

Fue sorprendido intentando llevarse espejos para motocicleta de un supermercado.

Atrapan a seis hampones en operativos
Atrapan a seis hampones en operativos

Atrapan a seis hampones en operativos

SLP

Redacción

Los detectaron con droga para su venta, tienen antecedentes penales

Fallece huasteco por accidente de motocicleta
Fallece huasteco por accidente de motocicleta

Fallece huasteco por accidente de motocicleta

SLP

Redacción

Chocó contra otra unidad y lo llevaron a un hospital, pero no soportó las lesiones sufridas