Fallece huasteco por accidente de motocicleta

ÉBANO.- Un hombre originario de la localidad de Tampaón perdió la vida tras un accidente de motocicleta ocurrido el pasado jueves, poco antes del mediodía.

La víctima fue identificada como Feliciano Alvarado Moreno, de 46 años y conocido como El Chapo, quien circulaba por el camino que conecta a los ejidos Tres Hermanos y Ponciano Arriaga.

Durante el trayecto, chocó contra otra motocicleta y, debido al fuerte impacto, quedó inconsciente y con lesiones en varias partes del cuerpo.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) lo trasladaron al Hospital Básico Comunitario de Ébano, donde lamentablemente falleció horas después.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No se obtuvo información sobre el otro motociclista involucrado. Personal de la Fiscalía General del Estado investiga el caso para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

Te puede interesar: Joven asesinado en Los Fresnos