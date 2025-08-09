logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fallece huasteco por accidente de motocicleta

Chocó contra otra unidad y lo llevaron a un hospital, pero no soportó las lesiones sufridas

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
ÉBANO.- Un hombre originario de la localidad de Tampaón perdió la vida tras un accidente de motocicleta ocurrido el pasado jueves, poco antes del mediodía.

La víctima fue identificada como Feliciano Alvarado Moreno, de 46 años y conocido como El Chapo, quien circulaba por el camino que conecta a los ejidos Tres Hermanos y Ponciano Arriaga.

Durante el trayecto, chocó contra otra motocicleta y, debido al fuerte impacto, quedó inconsciente y con lesiones en varias partes del cuerpo.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) lo trasladaron al Hospital Básico Comunitario de Ébano, donde lamentablemente falleció horas después.

No se obtuvo información sobre el otro motociclista involucrado. Personal de la Fiscalía General del Estado investiga el caso para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

