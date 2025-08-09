Atrapan a seis hampones en operativos

En las últimas 24 horas, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguraron a seis presuntos delincuentesconsiderados como posibles generadores de violencia en San Luis Potosí, vinculados a delitos contra la salud, especialmente la venta de droga.

En la zona centro de la capital, fue detenido Marco "N", de 30 años, con 10 dosis de cristal. El sujeto cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y robo.

En la colonia El Sauzalito, se arrestó a Jéssica "N", de 31 años, con ocho detenciones previas por delitos contra la salud, y a Luis "N", de 29 años, con nueve detenciones por narcomenudeo, robo a transeúnte, robo de vehículo y portación de arma prohibida. A ambos se les aseguraron 10 dosis de metanfetaminas ocultas entre sus ropas.

En Santa María del Río, se detuvo a Mario "N", de 45 años, con 10 dosis de cristal.

Finalmente, en Villa de Reyes, fueron arrestados Jaime "N", de 30 años, y Tomás "N", de 26 años, con tres dosis de cristal, tres de cocaína y cinco "poncha llantas". Las autoridades investigan si pertenecen a algún grupo delictivo.

A todos los detenidos se les leyeron sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y lo que resulte.

