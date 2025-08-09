logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Atrapan a seis hampones en operativos

Los detectaron con droga para su venta, tienen antecedentes penales

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
En las últimas 24 horas, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguraron a seis presuntos delincuentesconsiderados como posibles generadores de violencia en San Luis Potosí, vinculados a delitos contra la salud, especialmente la venta de droga.

En la zona centro de la capital, fue detenido Marco "N", de 30 años, con 10 dosis de cristal. El sujeto cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y robo.

En la colonia El Sauzalito, se arrestó a Jéssica "N", de 31 años, con ocho detenciones previas por delitos contra la salud, y a Luis "N", de 29 años, con nueve detenciones por narcomenudeo, robo a transeúnte, robo de vehículo y portación de arma prohibida. A ambos se les aseguraron 10 dosis de metanfetaminas ocultas entre sus ropas.

En Santa María del Río, se detuvo a Mario "N", de 45 años, con 10 dosis de cristal.

Finalmente, en Villa de Reyes, fueron arrestados Jaime "N", de 30 años, y Tomás "N", de 26 años, con tres dosis de cristaltres de cocaína y cinco "poncha llantas". Las autoridades investigan si pertenecen a algún grupo delictivo.

A todos los detenidos se les leyeron sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y lo que resulte.

