logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Entérate | ¿Cómo evitar fraudes en la compra o venta de autos?

La FGE de SLP advirtió sobre posibles estafas en la oferta de automóviles a través de redes sociales

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 04:26 p.m.
A
Entérate | ¿Cómo evitar fraudes en la compra o venta de autos?

Ante el incremento en la compra y venta de automóviles a través de medios digitales, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) emitió una serie de recomendaciones a las y los potosinos para evitar ser víctimas de fraude al realizar este tipo de transacciones.

El ente procurador de justicia ha detectado casos en los que se ofertan vehículos a través de redes sociales, citando a las posibles víctimas en estacionamientos de plazas comerciales. En estos encuentros, los probables responsables reciben pagos en efectivo, mediante transferencias o incluso a cambio de otros bienes, para posteriormente entregar documentación apócrifa o fraudulenta.

Para evitar caer en este tipo de estafas, la Fiscalía recomienda realizar diversos pasos de verificación. Entre ellos, comprobar los antecedentes del vehículo, cotejar la información en la página oficial del Registro Público Vehicular (REPUVE) y verificar la validez de la factura digital en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, se aconseja efectuar la compra o venta en lugares seguros y desconfiar de precios considerablemente por debajo del valor comercial, ya que representan una señal de alerta.

De igual manera, al vender un automotor, es importante evitar recibir pagos mediante cheques o transferencias bancarias sin antes corroborar que el pago se haya reflejado de manera efectiva en la cuenta correspondiente, a fin de prevenir afectaciones a la economía y al patrimonio personal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La FGE reafirmó su compromiso con el combate al delito de fraude y la protección del patrimonio de la ciudadanía potosina, e invita a la población a mantenerse informada y a seguir estas recomendaciones para realizar transacciones seguras.

LEA TAMBIÉN

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio y a otro por presunto fraude, luego de dar respuesta inmediata a reportes ciudadanos. En un caso, los agent...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | ¿Cómo evitar fraudes en la compra o venta de autos?
Entérate | ¿Cómo evitar fraudes en la compra o venta de autos?

Entérate | ¿Cómo evitar fraudes en la compra o venta de autos?

SLP

Redacción

La FGE de SLP advirtió sobre posibles estafas en la oferta de automóviles a través de redes sociales

Fotos | Accidente en carretera a Zacatecas; un herido y cuantiosos daños
Fotos | Accidente en carretera a Zacatecas; un herido y cuantiosos daños

Fotos | Accidente en carretera a Zacatecas; un herido y cuantiosos daños

SLP

Redacción

Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes trasladaron a una persona para su atención médica

Chofer de revolvedora embiste a camioneta en Periférico
Chofer de revolvedora embiste a camioneta en Periférico

Chofer de revolvedora embiste a camioneta en Periférico

SLP

Redacción

La conductora resultó herida y fue trasladada para su atención médica

Video | Taxista ebrio causa choque con nueva patrulla
Video | Taxista ebrio causa choque con nueva patrulla

Video | Taxista ebrio causa choque con nueva patrulla

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en el cruce de 5 de Mayo y La Lonja, en zona centro de la capital