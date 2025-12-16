Entérate | ¿Cómo evitar fraudes en la compra o venta de autos?

Ante el incremento en la compra y venta de automóviles a través de medios digitales, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) emitió una serie de recomendaciones a las y los potosinos para evitar ser víctimas de fraude al realizar este tipo de transacciones.

El ente procurador de justicia ha detectado casos en los que se ofertan vehículos a través de redes sociales, citando a las posibles víctimas en estacionamientos de plazas comerciales. En estos encuentros, los probables responsables reciben pagos en efectivo, mediante transferencias o incluso a cambio de otros bienes, para posteriormente entregar documentación apócrifa o fraudulenta.

Para evitar caer en este tipo de estafas, la Fiscalía recomienda realizar diversos pasos de verificación. Entre ellos, comprobar los antecedentes del vehículo, cotejar la información en la página oficial del Registro Público Vehicular (REPUVE) y verificar la validez de la factura digital en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, se aconseja efectuar la compra o venta en lugares seguros y desconfiar de precios considerablemente por debajo del valor comercial, ya que representan una señal de alerta.

De igual manera, al vender un automotor, es importante evitar recibir pagos mediante cheques o transferencias bancarias sin antes corroborar que el pago se haya reflejado de manera efectiva en la cuenta correspondiente, a fin de prevenir afectaciones a la economía y al patrimonio personal.

La FGE reafirmó su compromiso con el combate al delito de fraude y la protección del patrimonio de la ciudadanía potosina, e invita a la población a mantenerse informada y a seguir estas recomendaciones para realizar transacciones seguras.