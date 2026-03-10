logo pulso
MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

El conductor de una Jeep perdió el control cerca de Circuito Potosí; peritos municipales tomaron conocimiento

Por Redacción

Marzo 10, 2026 09:04 a.m.
A
Un vehículo particular se impactó contra un poste de Telmex y la malla ciclónica de un predio en la calle Papagayos, cerca de Circuito Potosí, sin que se registraran personas lesionadas.

El hecho fue reportado alrededor de las 08:30 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Jeep color rojo perdió el control de la unidad hacia su derecha, lo que provocó que se saliera de la trayectoria y se estrellara contra un poste de madera de Telmex y la malla ciclónica de un terreno.

Tras el impacto, solo se reportaron daños materiales en la unidad y en la infraestructura afectada.

Al lugar acudieron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

