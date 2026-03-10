Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos
El conductor de una Jeep perdió el control cerca de Circuito Potosí; peritos municipales tomaron conocimiento
Un vehículo particular se impactó contra un poste de Telmex y la malla ciclónica de un predio en la calle Papagayos, cerca de Circuito Potosí, sin que se registraran personas lesionadas.
El hecho fue reportado alrededor de las 08:30 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Jeep color rojo perdió el control de la unidad hacia su derecha, lo que provocó que se saliera de la trayectoria y se estrellara contra un poste de madera de Telmex y la malla ciclónica de un terreno.
Tras el impacto, solo se reportaron daños materiales en la unidad y en la infraestructura afectada.
Al lugar acudieron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos
Redacción
El conductor de una Jeep perdió el control cerca de Circuito Potosí; peritos municipales tomaron conocimiento
Denuncian a elementos de la Guardia Civil Estatal por golpear a dos adolescentes
Huasteca Hoy
Menores fueron hallados lesionados en el Parque Colosio; CEDH inició una queja tras el señalamiento contra policías estatales
Autobús urbano sube a banqueta y choca contra hotel en Ciudad Valles; no hubo heridos
Huasteca Hoy
Presunta falla en los frenos obligó al chofer a maniobrar para evitar un choque múltiple en el bulevar México-Laredo