Expareja, presunto asesino de mujer y su hermana en Mexquitic

Por el asesinato de dos mujeres jóvenes en el municipio de Mexquitic de Carmona, recientemente la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión por feminicidio en contra de un sujeto, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado 21 de septiembre, familiares de las hermanas de 17 y 23 años de edad, al desconocer su paradero comenzaron a buscarlas, encontrándolas asesinadas con múltiples golpes en una casa de la comunidad Agua Señora, perteneciente a dicha municipalidad.

La fiscal general describió que una vez detenido y presentado ante el juez de Control que lo requería, se acogió a la duplicidad del término constitucional para posteriormente ser vinculado a proceso y quedar en prisión preventiva en el penal de La Pila.

Refirió que el imputado tenía una relación sentimental con una de las hermanas de las víctimas, de la cual procrearon dos hijos, sin embargo, ya habían terminado. Pese a ello, se estableció que sí eran conocidos, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se hizo la investigación, se integró la carpeta, se giró una orden de aprehensión, se cumplimentó, se detuvo al probable responsable (...) está en prisión preventiva vinculado a proceso", remató.

De acuerdo con el parte oficial inicial que se informó de los hechos, horas antes de ser encontradas sin vida las jóvenes estuvieron conviviendo con algunos hombres, quienes fueron identificados por las autoridades.