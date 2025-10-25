logo pulso
Choque entre camión y autobús deja sólo daños en San Vicente

Por El Universal

Octubre 25, 2025 02:04 p.m.
A
Choque entre camión y autobús deja sólo daños en San Vicente

SAN VICENTE.- Cuantiosos daños materiales dejó un choque entre un camión que transportaba pollos vivos y un autobús de la línea Transportes Vencedor, sobre la carretera estatal Tamuín-San Vicente.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 30, cerca del municipio de San Vicente. Oficiales de la Guardia Civil Estatal División Caminos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, el chofer de un camión quinta rueda que trasladaba decenas de cajas con pollos vivos salió de Tamuín con destino a Tanquián. 

Sin embargo, en el trayecto presuntamente invadió el carril contrario y chocó contra un autobús de la empresa Transportes Vencedor, con número económico 86.

El camión quedó atravesado sobre los carriles de circulación, mientras que el autobús terminó fuera de la carretera. Afortunadamente, los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos.

Los policías solicitaron el apoyo de grúas para retirar los vehículos siniestrados. 

Debido a que no hubo un acuerdo entre los conductores, las unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

