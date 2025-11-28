FGE, sin intervención en caso de policías detenidos en Zacatecas: MMGC

Bajo el argumento de que la Fiscalía General del Estado de Zacatecas es la que lleva a cabo la investigación, la fiscal general María Manuela García Cázares evitó aclarar si está confirmado si los siete cadáveres encontrados en aquel territorio, originalmente se encontraban en el municipio de Santo Domingo.

Es decir, la entidad de procuración de justicia del vecino estado será la encargada de corroborar o descartar dicha irregularidad, que, según el Gobierno del Estado zacatecano, el "sembrar" cadáveres es una de las líneas de investigación.

En días pasados, las autoridades zacatecanas reportaron la detención de cuatro guardias civiles estatales cerca de donde se localizaron los cuerpos, cuyos oficiales se encontraban en una camioneta sin balizar y con restos de sangre.

García Cázares refirió que la FGE de San Luis Potosí no le da seguimiento al estatus jurídico de los cuatros policías, tres hombres y una mujer, porque todo es competencia de la homóloga.

Reveló que la colaboración potosina consistió en darle facilidades a los policías de investigación de Zacatecas, quienes han realizado diferentes diligencias e indagaciones en la entidad.