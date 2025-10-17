logo pulso
Fotos | Chocan camioneta y sedán en la Valles-Mante

Por Huasteca Hoy

Octubre 17, 2025 12:59 p.m.
CIUDAD VALLES.- Dos personas resultaron con lesiones leves tras un accidente ocurrido en el kilómetro 29 de la carretera federal Valles-Mante.

El percance sucedió a unos metros de la entrada a la presa La Lajilla en el Ejido Laguna del Mante, cuando un conductor foráneo, que se desplazaba con dirección de Mante hacia Ciudad Valles, presuntamente invadió el carril contrario.

En ese momento se encontró de frente con un automóvil Volkswagen Jetta blanco, modelo reciente, cuyo conductor intentó maniobrar para evitar la colisión, sin embargo, no logró esquivarlo y ambos vehículos terminaron chocando de frente.

A consecuencia del impacto, una mujer de la tercera edad que viajaba en la camioneta, así como el conductor del Jetta, sufrieron golpes que no ponen en riesgo su vida.

Fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, aunque se negaron a ser trasladados a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores para liberar la circulación que permaneció parcialmente obstruida. 

