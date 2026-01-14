Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida

Este miércoles se registra un fuerte choque que dejó una persona sin vida en el Circuito Potosí, justo frente a la colonia Villa Magna.

Los hechos se registraron cerca de las 09:30 de esta mañana, donde se vieron involucrados los conductores de tres vehículos, una camioneta tipo "pick up", un KIA y una camioneta Jeep. Del primero, una persona perdió la vida.

Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes también trasladaron a una joven con crisis nerviosa, mientras que elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a dar fe del deceso e iniciaron con la recopilación de indicios para el inició de las investigaciones.