Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida
Tres vehículos implicados en choque fatal en Villa Magna, Circuito Potosí
Este miércoles se registra un fuerte choque que dejó una persona sin vida en el Circuito Potosí, justo frente a la colonia Villa Magna.
Los hechos se registraron cerca de las 09:30 de esta mañana, donde se vieron involucrados los conductores de tres vehículos, una camioneta tipo "pick up", un KIA y una camioneta Jeep. Del primero, una persona perdió la vida.
Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes también trasladaron a una joven con crisis nerviosa, mientras que elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a dar fe del deceso e iniciaron con la recopilación de indicios para el inició de las investigaciones.
