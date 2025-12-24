Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57
Dos personas con golpes que no ameritaron traslado, fue el resultado de un choque de tres vehículos en lateral de Carretera '57, cerca de la entrada a Villa de Pozos.
Los hechos se suscitaron cerca de las 12:00 horas de este miércoles, cuando el conductor de un Nissan tipo Tsuru de color blanco circulaba sobre el carril izquierdo y el de una camioneta Ford sobre carril central.
En algún momento, ambos se impactaron de costado. Después, el Nissan le pegó a un Chrysler.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a dos personas que resultaron con golpes leves.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Los conductores esperaban llegar a un arreglo reparatorio de daños a través de sus respectivos seguros. Elementos de la Guardia Estatal División Caminos tomaron conocimiento del percance.
Motociclista cae a voladero rumbo a Alamitos; lo rescatan con vida
Derrapó en una curva y terminó varios metros abajo de la carretera; fue rescatado y llevado a un hospital.
no te pierdas estas noticias
Chocan tres vehículos en Circuito Potosí; sólo daños
Redacción
El reporte fue cerca de las 10:00 de la mañana