Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 01:06 p.m.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Dos personas con golpes que no ameritaron traslado, fue el resultado de un choque de tres vehículos en lateral de Carretera '57, cerca de la entrada a Villa de Pozos

Los hechos se suscitaron cerca de las 12:00 horas de este miércoles, cuando el conductor de un Nissan tipo Tsuru de color blanco circulaba sobre el carril izquierdo y el de una camioneta Ford sobre carril central.

En algún momento, ambos se impactaron de costado. Después, el Nissan le pegó a un Chrysler.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a dos personas que resultaron con golpes leves. 

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

Los conductores esperaban llegar a un arreglo reparatorio de daños a través de sus respectivos seguros. Elementos de la Guardia Estatal División Caminos tomaron conocimiento del percance. 

