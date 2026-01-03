Fotos | Ebrio daña 7 vehículos al huir de policías en zona centro

La noche de este viernes, oficiales de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, realizaron la detención del conductor de una camioneta que ocasionó daños materiales a varios vehículos al intentar huir de la autoridad.

El implicado finalmente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con el reporte, el conductor identificado como Jorge Luis "N" de 27 años, tripulaba una camioneta Ford Edge sin placas, mismo que chocó contra un vehículo sedán en la calle Independencia próximo a Guerrero.

Oficiales de Policía Vial que se encontraban cerca del lugar se percataron de lo sucedido y se aproximaron para marcar el alto al conductor, sin embargo este realizó varias maniobras para evadirlos y dirigirse en sentido contrario hacia la calle Martínez de Castro y la avenida Reforma hacia la colonia Alamitos.

El tripulante conducía poniendo en riesgo la integridad de terceros, por lo que los agentes le dieron alcance en la calle Miguel Barragán, donde el conductor impactó contra dos autos estacionados y contra la patrulla.

Ahí, uno de los oficiales intentó inmovilizar el trayecto de la camioneta disparando al neumático, pero el conductor no desistió de su huida y aceleró para dirigirse nuevamente a la zona centro.

Uno de los autos dañados/Fotos: SSPC

Fue en la calle de Simón Bolívar próximo a Ontañón que finalmente el conductor fue detenido, lugar en el que daño cuatro vehículos más y una pieza de cantera al exterior de una vivienda.

El implicado, quien presentó aliento alcohólico, fue informado del motivo de su detención por la probable comisión de los delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos y daños, quedando detenido y bajo custodia en el hospital al presentar lesiones derivadas de los hechos.

Finalmente, los agentes municipales recabaron los datos de las personas afectadas y se presentó el informe correspondiente a la Fiscalía General del Estado para determinar la situación legal del detenido.