Fotos: Choque e incendio entre tráileres en Libramiento Oriente
Los hechos, esta madrugada, a la altura del kilómetro 21
Únicamente daños materiales se registraron en un choque por alcance con incendio de dos tráileres en el Libramiento Oriente.
Los hechos esta madrugada, a la altura del kilómetro 21, con dirección a la unión con la carretera México (57).
En la zona, una de las unidades quedó completamente quemada, por lo que al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y equipos de rescate. No se reportan lesionados.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso
