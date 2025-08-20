Fotos: Choque e incendio entre tráileres en Libramiento Oriente

Únicamente daños materiales se registraron en un choque por alcance con incendio de dos tráileres en el Libramiento Oriente.

Los hechos esta madrugada, a la altura del kilómetro 21, con dirección a la unión con la carretera México (57).

En la zona, una de las unidades quedó completamente quemada, por lo que al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y equipos de rescate. No se reportan lesionados.

Foto: Teodoro Blanco/Pulso