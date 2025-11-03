logo pulso
Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Seguridad

Fotos: Estrellan camioneta en un cerro de la autopista Valles-Rayón

El conductor presentó golpes en varias partes del cuerpo

Por Huasteca Hoy

Noviembre 03, 2025 04:32 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

TAMASOPO.- Una camioneta salió del camino y terminó chocando contra un cerro en la autopista Valles-Rayón, cerca del acceso a Tamasopo.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes, justo en el entronque entre la carretera de cuota y la l ateral que conduce a la caseta de cobro de Tamasopo.

El conductor fue identificado como Alex Leija, de 32 años de edad, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, quien manejaba una camioneta tipo SUV.

La velocidad y la falta de precaución habrían provocado que perdiera el control del volante, saliéndose del camino y estrellándose contra el cerro.

Foto: Huasteca Hoy 

La unidad sufrió daños considerables, mientras que el conductor presentó golpes en varias partes del cuerpo.

Socorristas de Protección Civil de Tamasopo acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios. Mientras que elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada. 

