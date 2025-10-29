logo pulso
Fuerte choque en la Rioverde-SLP; hay dos lesionados

Bomberos y Cruz Roja intervienen en rescate de los comerciantes

Por Huasteca Hoy

Octubre 29, 2025 04:39 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

RIOVERDE.- Un accidente en la carretera libre Rioverde-San Luis Potosí, a la altura de la comunidad de San José de Gallinas, dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

Las víctimas, identificadas como Abel Hernández de 36 años de edad, y una mujer que lo acompañaba, ambos comerciantes originarios de Tampamolón, viajaban en una camioneta negra con redilas cuando se impactaron contra un tráiler.

El percance ocurrió la mañana de este miércoles y provocó que la pareja de comerciantes quedara atrapadan en la cabina.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Rioverde realizaron maniobras con herramienta hidráulica para rescatarlos, mientras que personal de la Cruz Roja y una ambulancia particular brindaron la atención prehospitalaria.

Abel Hernández resultó con múltiples fracturas y fue trasladado en estado grave a un hospital; su acompañante presentó lesiones menores.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los lesionados se dirigían a la capital potosina para adquirir mercancía para a su negocio en Tampamolón, cuando ocurrió el accidente.

