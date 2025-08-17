logo pulso
Seguridad

GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles

La Guardia Civil Estatal realizó un operativo exitoso que culminó con la detención de individuos con drogas en Valles.

Por Huasteca Hoy

Agosto 17, 2025 02:43 p.m.
A
GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Una mujer y dos hombres fueron detenidos en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles.

Se trata de Dulce Angélica, de 29 años; Israel, de 30; y Nicanor, de 28, quienes viajaban en una camioneta Ford Ranger gris.

Fuentes oficiales informaron que los elementos de la Guardia Civil Estatal efectuaban labores de seguridad y vigilancia sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

Antes de llegar al entronque con la carretera libre Valles-Rioverde, los oficiales detectaron la camioneta mencionada y le marcaron el alto al conductor.

Posteriormente realizaron una inspección de seguridad, en la que encontraron 30 dosis de droga sintética conocida como cristal, 17 dosis de marihuana y una dosis de cocaína.

Por tal motivo, procedieron a su detención y los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

