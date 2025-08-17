GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles
La Guardia Civil Estatal realizó un operativo exitoso que culminó con la detención de individuos con drogas en Valles.
CIUDAD VALLES. Una mujer y dos hombres fueron detenidos en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles.
Se trata de Dulce Angélica, de 29 años; Israel, de 30; y Nicanor, de 28, quienes viajaban en una camioneta Ford Ranger gris.
Fuentes oficiales informaron que los elementos de la Guardia Civil Estatal efectuaban labores de seguridad y vigilancia sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.
Antes de llegar al entronque con la carretera libre Valles-Rioverde, los oficiales detectaron la camioneta mencionada y le marcaron el alto al conductor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Posteriormente realizaron una inspección de seguridad, en la que encontraron 30 dosis de droga sintética conocida como cristal, 17 dosis de marihuana y una dosis de cocaína.
Por tal motivo, procedieron a su detención y los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
no te pierdas estas noticias
GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
La Guardia Civil Estatal realizó un operativo exitoso que culminó con la detención de individuos con drogas en Valles.
La FGE investiga casos de muerte violenta de perros en la Altavista
Huasteca Hoy
Vecinos relatan casos de maltrato y muerte de perros en Altavista. La FGE toma acción.
Joven se lanza al vacío y muere en la presa San José
Redacción
El cuerpo de un joven fue hallado en la presa de San José tras un trágico suceso.