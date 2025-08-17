GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Una mujer y dos hombres fueron detenidos en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles.

Se trata de Dulce Angélica, de 29 años; Israel, de 30; y Nicanor, de 28, quienes viajaban en una camioneta Ford Ranger gris.

Fuentes oficiales informaron que los elementos de la Guardia Civil Estatal efectuaban labores de seguridad y vigilancia sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

Antes de llegar al entronque con la carretera libre Valles-Rioverde, los oficiales detectaron la camioneta mencionada y le marcaron el alto al conductor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente realizaron una inspección de seguridad, en la que encontraron 30 dosis de droga sintética conocida como cristal, 17 dosis de marihuana y una dosis de cocaína.

Por tal motivo, procedieron a su detención y los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.