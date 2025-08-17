logo pulso
Chocan automóviles en la '57, uno acaba volcado

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
Chocan automóviles en la ‘57, uno acaba volcado

En la carretera a México, a la altura de la colonia Valle Dorado se registró un aparatoso choque y volcadura entre dos automóviles, en donde los daños materiales fueron considerables pero no se registraron lesionados en este caso.

   El reporte sobre el percance se dio alrededor de las ocho de la noche del viernes, cuando los dos automóviles, un Volkswagen Vento de color blanco, así como un Stratus de color café, impactaron en la mencionada carretera, a la altura de la calle Topacio.

   Al parecer los dos vehículos se desplazaban a exceso de velocidad por los carriles centrales y el impacto se dio en forma lateral, posteriormente el Vento se subió al camellón en donde acabó volcado sobre la cuneta y con las llantas hacia arriba.

Por su parte, el Stratus también continuó con su trayectoria errática acabando sobre los carriles centrales en sentido contrario a la circulación.

   Posteriormente al lugar arribaron los paramédicos, quienes atendieron a los ocupantes de los dos autos pero por suerte no presentaban lesiones de consideración.

   Asimismo, peritos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños.

