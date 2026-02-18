logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

Reportan 100 dosis de cristal y cinco vehículos recuperados.

Por Redacción

Febrero 18, 2026 01:10 p.m.
A
GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

La Guardia Civil Estatal informó la detención de 41 personas en distintos operativos realizados en San Luis Potosí, como parte de acciones de vigilancia y prevención del delito.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones estarían relacionadas con presuntos delitos como posesión de droga, violencia familiar, robo, delitos contra servidores públicos, portación de arma prohibida, conducción de vehículos con reporte de robo y posesión de pastillas psicotrópicas.

Resultados y aseguramientos en los operativos

La corporación señaló que, derivado de patrullajes y trabajos de inteligencia, se aseguraron 100 dosis de "cristal", 116.1 gramos de marihuana, 18 pastillas psicotrópicas y 17 artefactos de varilla corrugada conocidos como "poncha llantas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, informó la recuperación de cinco vehículos con reporte de robo durante los distintos operativos desplegados en la entidad.

Las autoridades indicaron que los resultados forman parte de la estrategia de seguridad implementada a nivel estatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga
GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

SLP

Redacción

Reportan 100 dosis de cristal y cinco vehículos recuperados.

Cae con tráiler robado, arma e inhibidores en la capital
Cae con tráiler robado, arma e inhibidores en la capital

Cae con tráiler robado, arma e inhibidores en la capital

SLP

Redacción

GCE detuvo a una persona y aseguró un tractocamión

Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos
Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos

Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos

SLP

Redacción

El despliegue de la Fiscalía fue en Soledad, pero aún no se informa el delito que se les imputa

Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez
Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez

Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez

SLP

Redacción

Vehículo impactó en el tramo elevado que conecta Matehuala con carretera a México; unidad ya fue retirada