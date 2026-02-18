GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

La Guardia Civil Estatal informó la detención de 41 personas en distintos operativos realizados en San Luis Potosí, como parte de acciones de vigilancia y prevención del delito.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones estarían relacionadas con presuntos delitos como posesión de droga, violencia familiar, robo, delitos contra servidores públicos, portación de arma prohibida, conducción de vehículos con reporte de robo y posesión de pastillas psicotrópicas.

Resultados y aseguramientos en los operativos

La corporación señaló que, derivado de patrullajes y trabajos de inteligencia, se aseguraron 100 dosis de "cristal", 116.1 gramos de marihuana, 18 pastillas psicotrópicas y 17 artefactos de varilla corrugada conocidos como "poncha llantas".

Además, informó la recuperación de cinco vehículos con reporte de robo durante los distintos operativos desplegados en la entidad.

Las autoridades indicaron que los resultados forman parte de la estrategia de seguridad implementada a nivel estatal.