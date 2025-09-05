Guardia Municipal sorprende a hombre con niña de 12 años

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que elementos de la Guardia Municipal detuvieron a un hombre de 40 años de edad por el probable delito de violación en agravio de una menor de 12 años.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron la noche del jueves en las calles de Demócrito y Privada de Leverrier, en el cuadrante sur de la capital, cerca de la avenida Observatorio, cuando agentes municipales detectaron un vehículo Mustang rojo con vidrios polarizados aparentemente abandonado.

Al inspeccionar el interior, observaron a dos personas en el asiento trasero, una de ellas sin ropa. En ese momento descendió un hombre que se identificó como Jesús Jaime "N", mientras que la segunda persona resultó ser una menor de edad.

La SSPC detalló que, como parte de los protocolos, se localizó a la madre de la adolescente, quien acudió al lugar y señaló que el detenido era entrenador de futbol de sus hijas, además de manifestar temor de que las hubiera amenazado.

La mujer expresó su intención de proceder legalmente.

El detenido fue trasladado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal, indicó la corporación en su boletín.

