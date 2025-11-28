Hallan a hombre sin vida al interior de auto en Soledad

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de un vehículo WV Jetta de color blanco, sobre calle de Narciso Mendoza, próximo a la calle Felipe Berriozábal, a una cuadra de la carretera 57, en Soledad.

El reporte a las 11:30 de la mañana de este viernes, donde se encontró al occiso. La causa del fallecimiento pudo ser broncoaspiración, según se informó.

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área para apoyar a la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía estatal para iniciar y determinar las causas precisas del deceso.

LEA TAMBIÉN En Soledad denuncian agencia de viajes "patito" Una agencia de viajes "patito" fue recientemente denunciada ante el Departamento de Turismo Municipal de Soledad, dejando como afectadas a dos familias, informó el director del área, Felipe Cárdenas Q...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí