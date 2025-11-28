logo pulso
Seguridad

Hallan a hombre sin vida al interior de auto en Soledad

La Guardia Civil Estatal aseguró el área para apoyar a la Policía de Investigación de la FGE

Por Redacción

Noviembre 28, 2025 01:01 p.m.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de un vehículo WV Jetta de color blanco, sobre calle de Narciso Mendoza, próximo a la calle Felipe Berriozábal, a una cuadra de la carretera 57, en Soledad.

El reporte a las 11:30 de la mañana de este viernes, donde se encontró al occiso. La causa del fallecimiento pudo ser broncoaspiración, según se informó.  

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área para apoyar a la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía estatal para iniciar y determinar las causas precisas del deceso.

