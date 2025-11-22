En Soledad denuncian agencia de viajes “patito”

Una agencia de viajes “patito” fue recientemente denunciada ante el Departamento de Turismo Municipal de Soledad, dejando como afectadas a dos familias, informó el director del área, Felipe Cárdenas Quibrera.

El funcionario explicó que las víctimas entregaron anticipos de 6 mil pesos cada una y al regresar para liquidar el resto del pago, encontraron el local vacío y sin respuesta alguna de los operadores turísticos.

“La agencia, que se hacía llamar “Lucio”, operaba en la colonia Cactus. Ya fuimos a verificar; no hay nada. Se fueron. Creemos que estuvieron operando alrededor de 15 días. A nosotros nos llegaron dos denuncias, mismas que canalizamos de manera legal ante la Fiscalía General del Estado”, declaró.

Ante esta situación, anunció que la Dirección de Turismo de Soledad de Graciano Sánchez, prepara una campaña informativa para promover el Registro Nacional de Turismo (RNT) entre los prestadores de servicios locales y para alertar a la población sobre los riesgos de contratar agencias que no cuenten con esta certificación.

Explicó que el RNT, permite identificar agencias de viajes, restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios turísticos que cumplen con los requisitos legales para operar, brindando mayor seguridad y atención adecuada a los usuarios.

Agregó que también iniciarán verificaciones a negocios que ofrecen viajes económicos en autobús, como excursiones de compras a la Ciudad de México, Aguascalientes o Jalisco, entre otros destinos, para exhortarlos a cumplir con el RNT.

Finalmente, advirtió que, en esta temporada de fin de año, proliferan los paquetes turísticos hacia destinos de playa, por lo que llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por agencias fraudulentas y revisar siempre su certificación antes de entregar cualquier pago.