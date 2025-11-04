Hallan a potosino extraviado en Monterrey

Elementos de la Guardia Auxiliar de Monterrey (GAM) realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un masculino acostado en la plaza y al aproximarse, se percataron que estaba desorientado.

Cuando se entrevistaron con la persona, les dijo llamarse José Macario, de 65 años de edad, originario de San Luis Potosí y que desde el domingo se encontraba extraviado, pero les mostró una hoja de libreta con el teléfono de una hermana para que le hablaran.

Al realizar las investigaciones, los uniformados municipales fueron informados de que había una denuncia por extravío en el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Las autoridades resguardaron al potosino en una caseta de la Policía de Monterrey, mientras personal de la FGJNL acudió por él para continuar con los protocolos correspondientes, entregándolo a su hermana, misma que agradeció el apoyo de las autoridades.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.